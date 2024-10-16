Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Türkiye'nin derin ve tarihi klasik müzik birikimiyle, yurt içinde ve yurt dışında üst düzeyde müziğini icra eden Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosundan yapılan açıklamaya göre, şef Mehmet Güntekin yönetiminde düzenlenen konser, Türk müziğinin zenginliğini ve derinliğini müzikseverlerle buluşturacak.



Sultan III. Selim'in nadir icra edilen eseri "Şevkutarab Kar"ın koro tarafından ilk kez yorumlanacağı konserde ayrıca solist Neval Güleç de klasik ve neoklasik döneme ait seçkin eserleri seslendirecek.