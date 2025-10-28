Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek olan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.



BUGÜN KADAR 67 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı tarihten bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 kültür ve sanat insanının ödüllendirilmesinde bir 'Değerlendirme kurulu' olarak görev icra etti.