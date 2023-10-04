Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6 Ekim'de sezonu açacak

CSO 2023-2024 sanat sezonunda, geniş bir repertuvarı ve yeni yazılan 100. yıl marşlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak. CSO Ada Ankara Ana Salon'da sezon açılış konseri öncesi açıklama yapan Şef Cemi'i Can Deliorman, bu konser sezonunun, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacakları için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Deliorman, "Cumhuriyet'in 100. yılının orkestra için anlamı çok büyük. CSO, Cumhuriyet tarihi ile iç içe geçmiş, o tarihle beraber var olmuş, o tarihi zenginleştirmiş, Cumhuriyet'in en sembol, en simge kurumlarından birisi olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için başka bir motivasyon, başka bir coşku." dedi.



AÇILIŞ KONSER REPERTUVARI, TÜRK BESTECİLERİNDEN OLUŞUYOR

Deliorman, yaz sezonu boyunca çalıştıklarını, 6 Ekim'deki sezonun resmi açılış konseri için de çok özel bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "6 Ekim akşamı vereceğimiz konser repertuvarı, Türk bestecilerinden oluşuyor. Çok kıymetli bestecilerimiz var, çok güçlü bir bestecilik geleceğimiz var. Yine Cumhuriyet tarihimize atıf yapan bir repertuvar. Geleneksel bestecilerimiz, ilk dönem bestecilerimiz, Türk beşleri grubundan bestecilerimiz ve yeni dönem bestecilerimizden oluşan bir program var." diye konuştu.

