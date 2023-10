Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6 Ekim'de sezonu açacak

Hatırda kalan, kalplere giren, sözleriyle tüyleri diken diken eden birçok marşı seyirciyle birlikte söylemek için sabırsızlandıklarını dile getiren Deliorman, 2 bin kişilik salonda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde tüm seyircilerin katılımıyla marşları söyleyeceklerini anlattı.



"SEZON SÜRESİNCE 106 PLANLANMIŞ KONSERİMİZ VAR"



CSO Müdürü flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer de sezon açılış konserinin ayrı bir önem taşıdığını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.



Bayer, "Büyük bir maratona başlıyoruz. 106 planlanmış konserimiz var sezon süresince. Farklı seyirci kitlesine yönelik konserler düzenledik. 2023-2024 konser sezonunun ilk konserini Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak lanse ettik." diye konuştu. Koroların katılımıyla 26 ve 27 Ekim'de 2 konserin daha olacağını belirten Bayer, "100. Yılımızı her konser içeriğinde ufak tefek eserlerle kutlamayı ve yaşatmayı planladık." dedi.



CUMADAN PAZARTESİYE HER GÜN MÜZİĞİN SESİ DUYULACAK



CSO'nun 23 Nisan, 19 Mayıs Genç Kuşak Solistleri Konseri ve büyükelçiliklerin işbirlikleri ile yapacakları Dostluk Konserleri'nin de sanatseverlerle buluşacağını aktaran Bayer, şunları kaydetti:



"Her yıl merakla beklenen Yeni Yıl Konseri'miz olacak. Çocuklara yönelik 9 müzikli ve masallı konserler var. 26 ücretsiz eğitim konseri düzenleyeceğiz. Cuma konserlerimizi ana salonumuzda yapıyoruz. Cuma periyodik konserlerimizin dışında. Pazartesi günleri, CSO Ada Mavi Salon'da, CSO sanatçılarının orkestra konserleri dışında sanatseverlere sunacakları bir Pazartesi Konserleri serisi olacak. Biz haftada iki gün CSO Ada Ankara'da aktif olarak konser vereceğiz. İnternet sitemizde bütün detayları yer alıyor konserlerin. Seyircilerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz."



Sezon öncesinde de yaz boyunca da hep çalıştıklarını anlatan Bayer, sezon konseri hazırlıklarını yıl boyunca yaptıklarını, bu sezon boyunca gelecek sezonun hazırlık çalışmalarını yapacaklarını ifade etti.



Bayer, "Birbirinden ünlü isimleri bu sezonda ağırlayacağız. Çünkü CSO, yakın zamanda 200'üncü yılını kutlayacak. Dünyanın tanınmış orkestralarından birisi ve uluslararası arenada da takip edilen bir orkestra. Avrupa orkestralarındaki üst düzey şef ve solistleri davet ediyoruz. Yerli ve yabancı pek çok sanatçı yer alıyor. Bunlar için de devlet sanatçılarımız var." dedi.



GENÇ YETENEKLER BU YIL DA KEŞFEDİLECEK



Sibel Ayhan Bayer, CSO olarak genç yetenekleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'nde her yıl seçmeler yapıyoruz bu sene de olacak. Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Yakın zamanda ilanla duyurusunu yapacağız. Gün yüzüne çıkacak genç solistleri bulup, onları seyirci ile buluşturmayı hedefliyoruz. Geçen sene 100'ün üzerinde bir başvuru olmuştu. Oradan 9 solist seçerek onların orkestra ile konser vermelerini sağladık. Bu sene de yapılacak. Gençlerin yeteneklerinin gelişimlerini takip ediyoruz. Onların önce ülkemizde sonra yurt dışında arenada yer bulmaları ve kendilerini temsil etmeleri için destek olmaya devam ediyoruz."