Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl sonra Diyarbakır'da

Diyarbakır’da, bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Sur Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakırlılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl sonra Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır'da 13 yıl aranın ardından yeniden sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl sonra Diyarbakır'da - 1

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.

2009 yılında Güneydoğu Anadolu turnesinin ikinci durağında Diyarbakır'da konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl sonra Diyarbakır'da - 2

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak yer aldığı konser büyük ilgi gördü.

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