Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl sonra Diyarbakır'da

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.



2009 yılında Güneydoğu Anadolu turnesinin ikinci durağında Diyarbakır'da konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

