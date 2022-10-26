Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan (CSO) Cumhuriyet Bayramı'na özel iki konser

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Ana Salon'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konserinde, orkestrayı Şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek.



Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, vefatının 50'nci yılına ithafen çağdaş Türk müziğine yön veren Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisi ile başlayacak.



Programda Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun'un Eski Üslupta Kantat'ını seslendirecek.



Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak çağdaş klasik müzik bestecilerinden Nevit Kodallı'nın Cumhuriyet Kantatı ile devam edecek konser, Cumhuriyet coşkusunu kutlayan marşlarla tamamlanacak.



Konserler, saat 20.00'de başlayacak.

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