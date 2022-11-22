Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan İtalyan ve İspanyol rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon boyunca verdiği cuma konserlerinde bu hafta İtalyan ve İspanyol bestecilerin renkli eserleriyle 25 Kasım’da CSO ADA Ankara Ana Salon’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. CSO’ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen, opera ve senfoni repertuvarına hakimiyeti ile tanınan şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra; müzikal gücüyle sınırları aşan piyanist Judith Jauregui’ye eşlik edecek.

Uluslararası alanda isminden övgü ile söz ettiren Jauregui, İngiliz International Piano dergisi tarafından “yaratıcı sezgiye sahip, hayal gücü yüksek, izleyicileri derinden etkileyen çarpıcı bir piyanist” olarak tasvir ediliyor.



RENKLİ İSPANYOL BAHÇELERİNDEN GÖRKEMLİ İTALYAN DANSLARINA



Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra, konserde ilk olarak İspanyol besteci Gerónimo Giménez’in "Luis Alonso'nun Düğünü"nden 'Intermedio'yu seslendirecek. İspanyol besteci Manuel de Falla'nın solo piyano ve orkestra için yazdığı “İspanya Bahçelerinde Geceler”, İspanyol piyanist Judith Jauregui tarafından yorumlanacak.

Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin “Saba Melikesi Belkıs” ve Manuel de Falla'nın “Üç Köşeli Şapka” eserlerini müzikseverler için yorumlayacak.