Cumhuriyet Dönemi Bestekarları konseri 27 Ekim'de gerçekleşecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesinden yapılan açıklamaya göre, "Türk Müziği Konserleri" kapsamında gerçekleşecek etkinliğe, Burcu Göktürk ile Burak Savaş, konuk sanatçı olarak katılacak. Türk müziği üzerine çalışmalara imza atan Osman Nuri Özpekel'in sunuculuğunu üstleneceği konserde, önemli bestekarların eserlerinden oluşan bir seçki icra edilecek.



"Türk Müziği Konserleri" serisi, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına düzenleniyor. Seri kapsamında, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.



Konserde saz sanatçıları Osman Nuri Özpekel ud, Aziz Şükrü Özoğuz keman, Lütfiye Özer kemençe, Gamze Ege Yıldız tanbur, Volkan Ertem viyolonsel, Caner Can ise kanun ile sahnede olacak.