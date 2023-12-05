"Cumhuriyet'e Doğru" Erzurum'da sahnelendi

Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Cumhuriyet'imizin 100. yılı projeleri" kapsamında Vakıfbank sponsorluğunda hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü dev sanatçı kadrosu ile Ankara MEB Şura Sahnesi’nde perdelerini açtıktan sonra, Milli Mücadele'nin başlangıcının sembollerinden olan Samsun’dan başladığı turnesine devam ediyor. "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu Erzurum durağında Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi ve oyun ayakta alkışlandı.



TARİHSEL GERÇEKLERE DİKKAT EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Millî Mücadele’yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren bu tiyatro eseri Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül’ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.

Oyunun orijinal müzikleri olarak Mehmet Akif Ersoy’un Birlik şiiri ve sözleri İbrahim Sarıtaş’a ait olan Cumhuriyet Marşı özgün bestelerle yine Selim Atakan tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun yazımı aşamasında tarihsel gerçekliklerin doğru yansıtılması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik bir arşiv araştırması ekibi çalıştı.

