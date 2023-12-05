"Cumhuriyet'e Doğru" Erzurum'da sahnelendi

Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Cumhuriyet'imizin 100. yılı projeleri" kapsamında Vakıfbank sponsorluğunda hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü dev sanatçı kadrosu ile Ankara MEB Şura Sahnesi’nde perdelerini açtıktan sonra, Milli Mücadele'nin başlangıcının sembollerinden olan Samsun’dan başladığı turnesine devam ediyor. "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu Erzurum durağında Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi ve oyun ayakta alkışlandı.
TARİHSEL GERÇEKLERE DİKKAT EDİLDİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Millî Mücadele’yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren bu tiyatro eseri Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül’ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.
Oyunun orijinal müzikleri olarak Mehmet Akif Ersoy’un Birlik şiiri ve sözleri İbrahim Sarıtaş’a ait olan Cumhuriyet Marşı özgün bestelerle yine Selim Atakan tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun yazımı aşamasında tarihsel gerçekliklerin doğru yansıtılması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik bir arşiv araştırması ekibi çalıştı.
MİLLİ MÜCADELE ADIM ADIM ANLATILDI
110 kişilik dev bir sanatçı kadrosu ile Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın paylaştığı oyun, Milli Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatıyor. Oyun, bir öğretmenin şehitliği ziyaret ederek 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye Cumhuriyet'in nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Büyük Millet Meclisi'ni kurması ile devam eden süreçte, Millî Mücadele kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak Milli Mücadele'yi nasıl kazandığı konu ediliyor. Tiyatro oyunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan edişi ile tamamlanıyor.
Tiyatroyu yazan ve yöneten Bora Severcan gazetecilere, oyunun Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi, TBMM'nin açılışı ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in kuruluşunu konu aldığını söyledi. Herkesin keyifle, gururla ve gözyaşları içesinde izleyeceği bir tiyatro oyunu olduğunu bildiren Severcan, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu projenin mimarı olarak bize çok büyük bir destek verdi, çok iyi bir oyun hazırlamamıza olanak sağladı. Oyunumuz Ankara'da başladı, akabinde Samsun, Ordu ve Trabzon'da sahnelendi. Bugün Erzurum'dayız, Sivas ve Tokat'a gideceğiz. 11 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta İstanbul'da oynayıp 26'sında tekrar Ankara'da oynamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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