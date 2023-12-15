"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu 8 ilde seyirciyle buluştu

Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadele kahramanlarını, Türk milletinin kanının son damlasına kadar savaşını dinleyen Ali, oyunda öğretmenine "Savaş çok kötü bir şey öğretmenim." derken, bugün dünyanın gözü önünde yaşananlara atıfta bulunan öğretmen ise Ali'yi onaylayarak "Savaşta en çok çocuklar üzülür. Tıpkı bugün öksüz, yetim kalan, şehit düşen Gazzeli çocuklar gibi…" ifadesini kullanıyor.

Orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait olan, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyunun başrollerinde, Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan gibi usta oyuncular yer alıyor.