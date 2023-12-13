Cumhuriyet'e Doğru tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi

Oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yapıyor.



Oyunda, Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 oyuncu rol alıyor.