Cumhuriyet'e Doğru tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, İzmir'de seyirciyle buluştu.

Cumhuriyet'e Doğru tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi

Cumhuriyet'e Doğru tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi. İzmir Devlet Tiyatroları Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sahnelenen oyunu, Milli Eğitim Bakan danışmanları Arzu Günaydın, Utku Koçak, Atahan Demirkol, İbrahim Sarıtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, eğitim yöneticileri ve vatandaşlar izledi.

Cumhuriyet'e Doğru tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi - 1

Oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yapıyor.

Oyunda, Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 oyuncu rol alıyor.

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