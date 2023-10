Cumhuriyetin 100. yılına özel Cumhuriyete Doğru seçkisi Engelsiz Filmler Festivali'nde

Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nde EYE Filmmuseum’un, uluslararası üne sahip koleksiyonundan seçilen 9 arşiv filminden oluşan 42 dakikalık özel seçki, sesli betimlemeli olarak sinemaseverlerle buluşacak.



Hollanda'daki tek film mirası ve kültürü müzesi olan, ilk hareketli görüntülerden en yeni filmlere kadar 55 binden fazla filmin yer aldığı EYE Filmmuseum’un Sessiz Film Küratörü Elif Rongen Kaynakçı tarafından hazırlanan seçkinin sunumu ise Prof. Dr. Ahmet Gürata tarafından işaret dili eşliğinde yapılacak.



Elif Rongen-Kaynakçı’nın “Zamanın her türlü filtresinden elenerek günümüze kalan arşiv görüntüleri, tarihi kitaplardan okumak yerine, sokaklarda yaşanan değişimi görerek hissetmemizi sağlıyor” diyerek önemini vurguladığı seçkide; İstanbul ve Hali̇ç / Türki̇ye (Constantinople and Golden Horn / Türki̇ye), İstanbul’un Çeşmeleri ̇ ve İstanbul’da Türk Kadınları (Fountains of Constantinople & Turkish Women in Constantinople), İstanbul, Güney Avrupa’nın En Büyük Şehriṅden Görüntüler (Constantinople: Landscapes of the Largest City in Southern Europe), İzmi̇r (Smyrna), İzmi̇r - Efes – Selçuk (Smyrna - Ephesus – Selçuk), Türki̇ye - İstanbul - Pathécolor'da İstanbul Çeki̇mleri̇ (Türki̇ye - Istanbul - Istanbul Shootings at Pathécolor), Kızılay Çadırı - Gaumont Graphic (Haber Filmi) [(Gaumont Graphic (Newsreel)], İsmet Paşa’nın İstanbul’a Varışı Pathé's Animated Gazette (Haber Fi̇lmi̇)[Pathé's Animated Gazette (Newsreel)], Balkan Savaşı (Balkan War Compilation) filmleri yer alıyor.



Engelsiz Filmler Festivali 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe Institut ve 4-5 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise tüm Türkiye’den 20-26 Ekim tarihleri arasında eff2023.muvi.com adresinden de çevrim içi olarak izlenebilecek.



TÜM GÖSTERİMLER ERİŞİLEBİLİR



Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.