Cumhuriyetin 100. Yılında Anadolu'dan Renkler Sergisi Ankara'da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ressamlarından Elçin Şahal Oskay'ın resimlerinden oluşan "Cumhuriyetin 100.Yılında Anadolu'dan Renkler Sergisi" Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda açıldı.



Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda kurulan otağdaki "Cumhuriyetin 100. Yılında Anadolu'dan Renkler Sergisi"nin açılışı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat tarafından yapıldı.

Oskay, resim yapmaya 12 yaşında başladığını, sanat eğitimi süresince köy ve kasabalarda tanıklık ettiği Anadolu insanının sıcaklığını ve ruhunu resimlerine yansıttığını söyledi.



İlk günü olmasına rağmen sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Oskay, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla hazırladığı otağda açılan ve 27 tablodan oluşan serginin Ankara'da ilk olduğunu belirtti.