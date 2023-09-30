Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler sergisi 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonundaki sergi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlandı.



Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve bugüne dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşan sergi, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturmayı, ziyaretçileri etkileşimli tahtalar, robotlar ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkarmayı amaçlıyor.



Serginin giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetnameler, tasdiknameler, icazetnameler, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara, serginin devamında ise geçmişten bugüne Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer verilecek. Çeşitli dönemlere ait 175 fotoğraf ve eğitim materyalinin bulunacağı sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

