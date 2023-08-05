Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için dev tablonun yapımına başlandı

İstanbul resimleri ile tanınan ressam Alev Özas, Ataşehir'de bir AVM içinde dev tuval üzerinde 100 günde tamamlanmayı hedeflediği resmi yapmaya başladı. 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tablo, Cumhuriyetin 100. yılında beğeniye sunulacak.
Panoramik bir İstanbul metropol resmi olacak yağlı boya tablonun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvuru yapıldı. Ressam Alev Özas, resmin yapım aşamasının yarın saat 10.00'dan itibaren ziyaretçilere açık olacağını ifade ederken, dev tablonun tamamlanıp açık artırmayla satıldıktan sonra elde edilen gelirin bir kısmının kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacağını açıkladı.
"BOYAMAYI 100 GÜNDE TAMAMLAMAK ÜZERE HEDEF BELİRLEDİK"
Ressam Alev Özas, "Cumhuriyet'e küçük bir armağan vermek istedim bir kadın ressam olarak. Cumhuriyetin 100'ncü yılı adına ve bir araya geldik. Haziran ayında başladık. Ama başta desen olarak çizildi. Boyamayı 100 günde tamamlamak üzere hedef belirledik" dedi.
"GUİNNESS'E BAŞVURU YAPILDI"
"Eser bittikten ve satışı gerçekleştikten sonra belirli bir kısmını kimsesiz çocuklar yararına yapmak istiyoruz. Umarım gerçekleşir" diyen ressam Özas, "Guinness'e başvuru yapıldı. Şu anda bekleniyor. Büyük resim yapılmış evet, hatta 50 metreden daha büyük resimler var. Şehir peyzajı ve yağlı boya tekniği yok, bunu özellikle araştırdık. Yağlı boyayla büyük bir peyzaj, bir panoramik İstanbul yok. Ben inşallah bunu gerçekleştireceğim" dedi.
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