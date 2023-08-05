Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için dev tablonun yapımına başlandı

"GUİNNESS'E BAŞVURU YAPILDI"



"Eser bittikten ve satışı gerçekleştikten sonra belirli bir kısmını kimsesiz çocuklar yararına yapmak istiyoruz. Umarım gerçekleşir" diyen ressam Özas, "Guinness'e başvuru yapıldı. Şu anda bekleniyor. Büyük resim yapılmış evet, hatta 50 metreden daha büyük resimler var. Şehir peyzajı ve yağlı boya tekniği yok, bunu özellikle araştırdık. Yağlı boyayla büyük bir peyzaj, bir panoramik İstanbul yok. Ben inşallah bunu gerçekleştireceğim" dedi.