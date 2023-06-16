Cumhuriyetin İlk Yılı sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün açılıyor

Bugün ziyarete açılan "Cumhuriyet'in İlk Yılı" sergisinde 29 Ekim 1923'ten 29 Ekim 1924'e kadar Türkiye'de yaşanan gündelik hayata dair ilginç olaylar, kronolojik olarak işleniyor.



Serginin basın turunda konuşan Didem Yazıcı, Cumhuriyet'in en yoğun sürecinin ilk bir yılı olduğuna işaret ederek, "Sergiyi inceleyince yıllarca süren savaşlardan, salgın hastalıklardan, geçim sıkıntısından yorgun düşmüş bir halk görüyoruz. Siyasi tartışmalar, ekonomik sorunlar, nüfus mübadelesi, idari yapıdan eğitime, yargı sisteminden belediyelere kadar her alanda yapılan yenilikler ve kamu hizmetlerinden şikayetler, bu dönemde de var olan şeylerdi" diye konuştu.

Yazıcı, tüm bu sorunlar yaşanırken, diğer yandan günlük yaşama dair sinema, tiyatro, konser ve spor alanındaki etkinliklerin devam ettiğine dikkati çekti.



"Cumhuriyet'in İlk Yılı: 29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924" kitabını hazırlayan araştırmacılardan Binnur Mörel Büyükertan ise yakın tarihe dair diğer araştırmalardan farklı bir çizgi ortaya koymak istediklerini kaydetti.