Daft Punk son albümünün 10. yılına özel yeni şarkılarını piyasaya çıkarıyor

28 yıllık birlikteliklerini sonlandırarak hayranlarını üzen Fransız elektronik müzik efsanesi Daft Punk, son albümleri Random Access Memories'in 10. yılını daha önce yayınlanmamış şarkılarla kutluyor.

Daft Punk son albümünün 10. yılına özel yeni şarkılarını piyasaya çıkarıyor

Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter'den oluşan Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Ünlü müzik grubu, dördüncü ve son albümleri Random Access Memories'in bu sene 10. yılını kutluyor. 2014 Grammy Ödülleri'nden beş ödülle ayrılan grup, albümün 10. yılına özel daha öne yayınlamadıkları şarkıları piyasaya süreceğini açıkladı.

Daft Punk son albümünün 10. yılına özel yeni şarkılarını piyasaya çıkarıyor - 1

12 Mayıs'ta dokuz yeni şarkı ile yeniden piyasaya çıkacak albümde, deneme çekimleri ve demolar da yer alacak.

SOLO KARİYERİNE ADIM ATIYOR

İkiliden Thomas Bangalter, grubun dağılmasının ardından bireysel kariyerine devam edeceğini açıkladı. piyasasına adım attıkları günden beri parlak uzay kaskı ile özdeşleşen Bangalter, müzisyen kimliğiyle yüzünü de ilk defa göstereceğini duyurdu.

Daft Punk son albümünün 10. yılına özel yeni şarkılarını piyasaya çıkarıyor - 2

"Mtyhologies" adlı albümünün kapak görselini paylaşan Bangalter, Erato/Warner Classics etiketiyle sunulacak olan albümünün 7 Nisan'da piyasaya çıkacağını duyurdu.

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