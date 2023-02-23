Daft Punk son albümünün 10. yılına özel yeni şarkılarını piyasaya çıkarıyor

12 Mayıs'ta dokuz yeni şarkı ile yeniden piyasaya çıkacak albümde, deneme çekimleri ve demolar da yer alacak.



SOLO KARİYERİNE ADIM ATIYOR



İkiliden Thomas Bangalter, grubun dağılmasının ardından bireysel kariyerine devam edeceğini açıkladı. Müzik piyasasına adım attıkları günden beri parlak uzay kaskı ile özdeşleşen Bangalter, müzisyen kimliğiyle yüzünü de ilk defa göstereceğini duyurdu.