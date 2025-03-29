Daha Çılgın Cuma ne zaman vizyona girecek? Lohan ile Curtis başrolde

Merakla beklenen Daha Çılgın Cuma filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan’ın başrollerinde yer aldığı film, 8 Ağustos 2025’te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

DAHA ÇILGIN CUMA KONUSU

İlk filmde yaşadıkları sıra dışı kimlik değişiminin ardından, hikaye bu kez Anna’nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte bambaşka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam ediyor. İki ailenin birleşme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye çalışırken, Tess ve Anna bir kez daha kaderin sürprizlerine hazırlıksız yakalanıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Mary Rodgers’ın Freaky Friday adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Nisha Ganatra üstleniyor.

Kadroda Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer ve Mark Harmon gibi isimler yer alıyor.