Dallas dizisinin yıldızı Pat Colbert yaşamını yitirdi

1978 - 1991 arasında yayınlanan Dallas dizisinin yıldızlarından Pat Colbert, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun 23 Haziran'da öldüğü ortaya çıktı.
"Dallas" dizisinde canlandırdığı "Dora Mae" karakteriyle hafızalara kazınan Pat Colbert'in kız kardeşi Tami Colbert, oyuncunun California'daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmayan Colbert'in son 10 yılda 3 kez felç geçirdiği öğrenildi.
Dallas dizisinde 67 bölüm boyunca rol alan ve bu sayede yıldızı parlayan Pat Colbert, ardından "Sisters", "True Colors" ve "Thom & Dusty Go To Mexico: The Lost Treasure" gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü isim, son olarak 2015 yılında "If Not for His Grace" adlı filmde oynadı.
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