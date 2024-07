Dallas dizisinin yıldızı Pat Colbert yaşamını yitirdi

Dallas dizisinde 67 bölüm boyunca rol alan ve bu sayede yıldızı parlayan Pat Colbert, ardından "Sisters", "True Colors" ve "Thom & Dusty Go To Mexico: The Lost Treasure" gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü isim, son olarak 2015 yılında "If Not for His Grace" adlı filmde oynadı.