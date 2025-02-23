Dallas yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti

Full House ve Dallas gibi dizilerle tanınan Hirson, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu David Hirson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada annesinin doğal sebeplerden dolayı vefat ettiğini açıkladı.



David Hirson, ayrıca annesi Alice Hirson'un yaklaşık bir yıldır Los Angeles'taki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.