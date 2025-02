Dallas yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti

ALICE HIRSON KİMDİR?

10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell adıyla New York'ta dünyaya gelen Alice Hirson, 1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdürdü. Pembe diziler ve tiyatro oyunlarında yer alan ünlü isim, "Traveller Without Luggage", "The Investigation", "Dallas" ve "Ellen" adlı yapımlardaki oyunculuğu ile dikkat çekti.