Dallas'ın yıldızı Priscilla Pointer hayatını kaybetti

Birçok filmde ve dizide boy gösteren ABD'li oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Bir döneme damgasını vuran Dallas dizisinde Pamela Ewing karakterinin annesi Rebecca Barnes Wentworth'e hayat veren Priscilla Pointer'dan gelen acı haberi oğlu duyurdu.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; Pointer'ın yazar ve yönetmen oğlu David Irving, annesinin Ridgefield'daki bir bakım evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Priscilla Pointer, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.