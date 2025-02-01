Damien Leone duyurdu: Terrifier 4 geliyor

macerasına 2016 yılında başlayan ve üçüncü filmi Ekim 2024'te vizyona giren Terrifier serisi devam ediyor. Terrifier 4 filmi için geri sayım başladı.

Leone, paylaşımına "Terrifier 4'ün senaryosu üzerinde çalışıyorum ve her anlamda destansı, heyecan verici, vahşi, korkutucu, duygusal ve tamamen tatmin edici bir final olacak. Bu arada, Art'ın kökenini nihayet açıklayacağım!" notunu düştü.

Yeni yapımda David Howard Thornton, Palyaço Art rolüne geri dönerken Lauren LaVera’nın da Sienna Shaw rolünü yineleyeceği bildirildi.

Terrifier serisinin son filmi, dünya çapında neredeyse 90 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.