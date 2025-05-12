Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 38 yaşındaki oyuncu Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filminin 17 Mayıs'taki galasına katılacak.

Filmde Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson başrolleri paylaşıyor.

