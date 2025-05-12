Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'in Jennifer Lawrence’ın yeni filminin Cannes Film Festivali'ndeki galasına katılacağı öğrenildi.
Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 38 yaşındaki oyuncu Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filminin 17 Mayıs'taki galasına katılacak.
Filmde Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson başrolleri paylaşıyor.
YÖNETMEN İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞTI
Damla Sönmez, filmin yıldızlarıyla kırmızı halıda yürüyecek. Sönmez davetlisi olduğu filmin yönetmeni Lynne Ramsay ile 2019 yılında İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda birlikte jüri üyeliği yapmıştı.
Damla Sönmez, ayrıca Ramsay’in 2019 tarihli Brigitte adlı kısa filminde de oynamıştı.
Ünlü yönetmen Lynne Ramsay, Kevin Hakkında Konuşmalıyız, Morvern Callar ve Ratcatcher gibi yapımlarla tanınıyor.
YARIN BAŞLIYOR
Usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.
13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.
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