Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'in Jennifer Lawrence’ın yeni filminin Cannes Film Festivali'ndeki galasına katılacağı öğrenildi.

Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, 'nde boy gösterecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 38 yaşındaki oyuncu Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filminin 17 Mayıs'taki galasına katılacak.

Filmde ile Robert Pattinson başrolleri paylaşıyor.

Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek - 1 Die, My Love (2025)

YÖNETMEN İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞTI

Damla Sönmez, filmin yıldızlarıyla kırmızı halıda yürüyecek. Sönmez davetlisi olduğu filmin yönetmeni Lynne Ramsay ile 2019 yılında İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda birlikte jüri üyeliği yapmıştı.

Damla Sönmez, ayrıca Ramsay’in 2019 tarihli Brigitte adlı kısa filminde de oynamıştı.

Ünlü yönetmen Lynne Ramsay, Kevin Hakkında Konuşmalıyız, Morvern Callar ve Ratcatcher gibi yapımlarla tanınıyor.

Damla Sönmez ile Jennifer Lawrence kırmızı halıda bir araya gelecek - 2

YARIN BAŞLIYOR

Usta oyuncu Juliette Binoche, 'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

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