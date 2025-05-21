Daniel Craig ile Cillian Murphy aynı filmde
Oppenheimer filmindeki performansıyla Oscar kazanan Cillian Murphy'nin yeni projesi belli oldu.
Cillian Murphy ile Daniel Craig'in aynı filmde rol alacağı açıklandı. Variety'nin haberine göre, filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle üstlenecek.
Adı henüz açıklanmayan filmin senaryosunu La La Land yönetmeni kaleme alacak. Filmin konusuna dair detaylar gizli tutulsa da filmin hapishanedeki iki karakterin hikayesini konu alacağı öğrenildi.
Film çekimlerinin yıl sonuna doğru başlayacağı düşünülüyor. Damien Chazelle, Whiplash, First Man, Babylon gibi yapımlarla tanınıyor.
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