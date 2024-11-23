Daniel Craig ve Luca Guadagnino yeniden bir araya geliyor

James Bond serisiyle yıldızı parlayan Daniel Craig ve Oscar adayı yönetmen Luca Guadagnino, "Queer" filminin ardından yeniden bir araya gelebilir.

Deadline'ın haberine göre; ikili, DC'nin "Sgt. Rock" filminde buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yönetmen ve şirket arasında henüz bir anlaşma yapılmasa da projenin Guadagnino'nun bir sonraki projesi olması bekleniyor.

"Sgt. Rock" çizgi romanları, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa kısmındaki her büyük eyleme katılmayı başaran bir piyade astsubay olan Çavuş Franklin Rock'ın hikayesini konu alıyor.