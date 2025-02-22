Daniel Craig, yeni DC filminin kadrosundan çıktı

James Bond serisiyle yıldızı parlayan Daniel Craig ile Oscar adayı yönetmen Luca Guadagnino'nun Queer filminin ardından yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ancak Craig'in projede yer almayacağı açıklandı.



Variety'nin haberine göre, aktör hiçbir zaman rolü kabul etmemiş ve filmde yer alacağını doğrulamamıştı. Kasım ayında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.



"Sgt. Rock" çizgi romanları, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa kısmındaki her büyük eyleme katılmayı başaran Çavuş Franklin Rock'ın hikayesini konu alıyor.

