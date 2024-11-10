Daniel Craig, yeni "James Bond" adayları hakkında konuştu

Variety'ye yeni filmi hakkında konuşan yıldıza "James Bond rolünü kimin canlandırmasını isterdiniz?" sorusu soruldu. Craig esprili bir şekilde "Umrumda değil" yanıtını verdi.

Daniel Craig , beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmiyle gündeme geldi.

BOND KİM OLACAK?

Beşinci "James Bond" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.

Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı. Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.

Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.

