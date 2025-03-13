Daniel Craig, yeni Narnia Günlüleri filminde mi rol alacak?
Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak. Merakla beklenen filmde Daniel Craig'in rol alması için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı Barbie filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.
Deadline'ın haberine göre, son olarak Queer filmiyle adından söz ettiren Daniel Craig, filmde başrolü üstlenebilir. İngiliz aktörün filmin kadrosuna dahil olup olmayacağı veya hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu. Beyaz Cadı rolü için daha önce Charlie XCX'in düşünüldüğü iddia edilmişti.
Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülüyordu.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Gerwig'in merakla beklenen yeni filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek, 25 Aralık'ta ise platformda izleyiciyle buluşacak.
Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği biliniyor. Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.
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