Daniel Craig, yeni Narnia Günlüleri filminde mi rol alacak?

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı Barbie filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.



Deadline'ın haberine göre, son olarak Queer filmiyle adından söz ettiren Daniel Craig, filmde başrolü üstlenebilir. İngiliz aktörün filmin kadrosuna dahil olup olmayacağı veya hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu. Beyaz Cadı rolü için daha önce Charlie XCX'in düşünüldüğü iddia edilmişti.



Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülüyordu.

