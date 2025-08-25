Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst hayatını kaybetti
Danimarka sinemasının öncülerinden Per Holst, 86 yaşında hayatını kaybetti. Holst'un vefatını ailesi duyurdu.
Lars von Trier , Nils Malmros ve Bille August gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst, 86 yaşında vefat etti.
Deadline'ın haberine göre; Acı haberi oğlu Anders Holst duyurdu. Babasının cumartesi sabahı uykusunda huzur içinde öldüğünü açıklayan Holst, şöyle dedi:
"Geriye, adına gurur duyduğumuz kültürel bir miras bıraktı. Son ana kadar aktifti. Elbette gençliğindeki gibi değil, ama elinden geldiğince. Okumayı, film izlemeyi ve filmler hakkında konuşmayı severdi."
SİNEMAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
1967 yılında kariyerine başlayan Per Holst, usta yönetmenlerle işbirliklerinin de arasında bulunduğu 50'den fazla filme imza attı.
Danimarka sinemasının uluslararası alanda tanınmasında önemli rol oynayan ünlü isim, 80'lerin ilk arkadaşlık komedisi filmi olan "Walter and Carlo-Up on Daddy's Hat"i yöneterek dikkatleri üzerine çekti.
İlerleyen senelerde kendi yapım şirketini kuran Holst, hem bağımsız sinemaya hem de genç sinemacılara önemli desteklerde bulundu.
1997 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali jürisinde yer alan Holst, uluslararası festivallerde de Danimarka sinemasını temsil etti.
