Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst hayatını kaybetti

Lars von Trier , Nils Malmros ve Bille August gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst, 86 yaşında vefat etti.

Deadline'ın haberine göre; Acı haberi oğlu Anders Holst duyurdu. Babasının cumartesi sabahı uykusunda huzur içinde öldüğünü açıklayan Holst, şöyle dedi:

"Geriye, adına gurur duyduğumuz kültürel bir miras bıraktı. Son ana kadar aktifti. Elbette gençliğindeki gibi değil, ama elinden geldiğince. Okumayı, film izlemeyi ve filmler hakkında konuşmayı severdi."