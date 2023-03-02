Danimarka'nın sembolü Küçük Deniz Kızı heykeline vandal saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın sembolü niteliğindeki Küçük Deniz Kızı heykeli, yeni bir vandal saldırıya uğradı. Heykel, üzeri Rusya bayrağı renklerinde boyanarak tahrip edildi.

Sorumlular hakkında henüz bulgulara ulaşılamazken, saldırıyı üstlenen de olmadı.

1,65 metre uzunluğundaki heykel, Danimarkalı hikaye anlatıcısı Hans Christian Andersen'in anısına yaratıldı. Deniz Kızı daha önce de onu, üzerinde bulunduğu kaya parçasından ayıran, kafasını kesen ve üzerine resim çizen, boya döken vandalların hedefinde olmuştu.