Danny DeVito "The Penguin" rolüne geri dönmeye yeşil ışık yaktı

"TIM BURTON BENİM İÇİN BİR DAHİ"

SFX Magazine'in "The Penguin" rolüne geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Danny DeVito, şu ifadeleri kullandı:



"Evet. Bunu yapmayı kesinlikle düşünürdüm. "Batman Dönüyor" harika bir filmdi, opera gibi görkemliydi. Elinden gelen her şeyi yapabilirsin. Motive edici o kadar çok şey vardı ki, The Penguin'in içinde çok fazla şey çalkalanıyordu. Benim için duygusal bir deneyimdi. Çünkü Tim'in (Burton) vizyonu ve tasarımıyla Oswald Cobblepot'u oynamanın hayatımın fırsatı olduğunu hissettim. Tim benim için bir dahi."