Danny DeVito "The Penguin" rolüne geri dönmeye yeşil ışık yaktı

Son dönemde süper kahraman filmlerinin yıldızları, geri dönüşlerle gündeme geliyor. "Spider-Man: No Way Home"da Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın dönüşü sonrası Michael Keaton da "The Flash" ile "Batman" rolüne döndü.



1992'de Tim Burton imzalı "Batman Dönüyor"da "Oswalt Cobblepot/The Penguin" karakterine hayat veren Danny DeVito da son röportajında role geri dönebileceğini belirtti.



"TIM BURTON BENİM İÇİN BİR DAHİ" SFX Magazine'in "The Penguin" rolüne geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Danny DeVito, şu ifadeleri kullandı:



"Evet. Bunu yapmayı kesinlikle düşünürdüm. "Batman Dönüyor" harika bir filmdi, opera gibi görkemliydi. Elinden gelen her şeyi yapabilirsin. Motive edici o kadar çok şey vardı ki, The Penguin'in içinde çok fazla şey çalkalanıyordu. Benim için duygusal bir deneyimdi. Çünkü Tim'in (Burton) vizyonu ve tasarımıyla Oswald Cobblepot'u oynamanın hayatımın fırsatı olduğunu hissettim. Tim benim için bir dahi." SON OLARAK COLIN FARRELL CANLANDIRDI "The Penguin" karakteri, beyaz perdede son olarak Matt Reeves'in "The Batman" filminde Colin Farrell tarafından canlandırıldı.



Colin Farrell aynı rolü, karakterin geçmişini anlatacak olan "The Penguin" dizisinde de yineleyecek.