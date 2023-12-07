Dans Eden Musa heykeli yaklaşık 22 asır sonra gün yüzüne çıktı

Eserin Helenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkarılan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor.



Daha önce Rodos'da olduğu gibi Perge Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel, yapılacak çalışmaların ardından Muğla Müzesi'nde sergilenecek.