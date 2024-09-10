Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones yaşamını yitirdi

Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ve aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Jones için "gerçek bir ruh zenginliğiyle hayata geçirdiği hikayeler nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Film için sadece 7 bin dolar aldığını "bunun iyi bir para olduğunu düşündüm" sözleriyle ifade etti.

Jones bir röportajında "George, daha karanlık bir ses istediğini düşünüyordu. Şanslıydım" demişti. O zamanlar hiç kimse "Yıldız Savaşları"nın gişe rekorları kıran bir film olacağını, hatta kalıcı bir seri ve kültürel bir fenomen olacağını hayal etmemişti. Jones tüm repliklerini birkaç saat içinde kaydetti ancak filmin jeneriğinde yer almadı.

Ancak, oyuncu ve Lucas, Vader'ı nasıl seslendirmesi gerektiği konusunda uzun süre anlaşamadı.

Jones, "Darth Vader'ı daha ilgi çekici, daha incelikli, daha psikolojik odaklı yapmak istedim. O (Lucas), 'Hayır, hayır... sesini çok dar bir tonlama aralığında tutmalısın, çünkü o insan değil' demişti" ifadelerini kullandı.



Darth Vader'ın, Mark Hamill'in canlandırdığı Luke Skywalker ile "The Empire Strikes Back" filmindeki doruk noktası niteliğindeki düellosu, "Star Wars" serisinin unutulmaz sahnelerinden biri oldu.



JAMES EARL JONES HAKKINDA

Jones, 1931'de Mississippi'de doğdu. Babası Robert Earl Jones, James doğmadan önce aileyi terk ederek New York ve Hollywood'da oyuncu oldu, oyun yazarı Langston Hughes ile çalıştı ve sonunda "The Sting" de dahil olmak üzere gişe rekorları kıran filmlerde yardımcı roller üstlendi.



Jones'un ailesi, 5 yaşındayken Mississippi'den Michigan'a taşındı ve bu travmatik olay, onun kekeme olmasına neden oldu. Konuşma korkusu, liseye gelene kadar devem etti. Burada bir şiir öğretmeni, şiirlerini yüksek sesle okumasını teşvik ederek engelinin üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Jones, "Bana meydan okumaya, beni tekrar konuşmaya, kelimelerin güzelliğini kabul etmeye ve takdir etmeye teşvik etmeye başladı" dedi.

Jones, Michigan Üniversitesi'nde drama okudu, ardından New York'a taşındı ve kısa süre sonra Shakespeare sahne yapımlarında başrollerde yer aldı. Sinema kariyerine 1964'te Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove" filminde bombacı olarak başladı.



1967'de Jones, kariyerini değiştiren ve kendisine Tony Ödülü kazandıran "The Great White Hope" adlı tiyatro yapımında boksör Jack Johnson rolünü oynadı.



Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapan aktörün, Kuzey Michigan'daki küçük bir kasaba tiyatrosunda başlayan yolculuğu, Hollywood'un en yüksek noktalarına ulaştı.

2019'da Disney'in "Aslan Kral" yeniden çevriminde Mufasa'yı tekrar seslendirdi ve ilk filmdeki rolünü tekrarlayan tek oyuncu oldu.

