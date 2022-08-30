DasDas'dan Eylül'de sanatseverlere dopdolu program

DasDas birbirinden keyifli etkinlikleriyle yeni sezona merhaba diyor. ‘Joseph K.’ ve ‘Romeo ve Juliet’ gibi DasDas’ın sevilen oyunları yeniden seyirciyle buluşurken ‘Dünya Yerinden Oynar’ oyunu 9 Eylül’de prömiyerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda komedi gösterilerinin yanı sıra ‘Madrigal’ konseriyle de müzikseverleri unutmayan DasDas, Eylül ayında renkli programı ile seyircisine unutulmaz anlar yaşatacak.

Provaları devam eden ve paylaşılan görselleriyle şimdiden tüm tiyatroseverlerin ilgi odağı olmayı başaran ‘Dünya Yerinden Oynar’ oyunu 9 Eylül akşamı ilk kez seyirci ile buluşacak. Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mert Fırat’ın üstlendiği oyunun zengin oyuncu kadrosunda Alara Canay, Emine Doruk / Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz ve Su Sonia yer alıyor.

DasDas, Nuri Harun Ateş ‘Kafası Karışık Kontrtenor’a ev sahipliği yapıyor. 2010 yılından bu yana sahnelenen kabare-konser performansta Nuri Harun Ateş, ülkenin aktüel sosyoekonomik ve politik iklim değişikliklerine göre oluşturduğu konuları şarkılar eşliğinde izleyiciyle buluşturuyor.





DasDas Eylül ayında müzikseverleri de yalnız bırakmıyor. 2007 yılında kurulduğu günden bu yana ilgiyle takip edilen ve son dönemin yükselen isimlerinden olan ‘Madrigal’ müzik grubu sevilen şarkılarıyla dinleyicisine büyülü bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. ‘Madrigal’ 23 Eylül akşamı 22.00’de DasDas Sahne’de olacak.