Dave Bautista'nın yeni projeleri belli oldu

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği ve Henry Cavill'in başrolde olduğu Highlander filminde Bautista, serinin ikonik kötü karakteri Kurgan’ı canlandıracak.

Son olarak Naked Gun'da rol alan WWE kökenli yıldız oyuncu Dave Bautista, Amazon MGM Studios ile yaptığı anlaşma sonrası iki önemli projede rol almaya hazırlanıyor.

Öte yandan Dave Bautista'nın bir diğer porjesi de Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer alacağı, senaryosu Will Beall tarafından kaleme alınan "Road House" (Bar Fedaisi) filminin devam projesi olacak.

Kısa bir süre önce Guy Ritchie'nin çekildiği yerine Ilya Naishuller'ın geldiği filmde, ünlü yıldızın kime hayat vereceği henüz bilinmiyor.