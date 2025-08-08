Dave Bautista'nın yeni projeleri belli oldu

Hem sinema kariyeri hem de ring geçmişiyle tanınan Dave Bautista'nın sıradaki projeleri belli oldu.

Son olarak Naked Gun'da rol alan WWE kökenli yıldız oyuncu Dave Bautista, Amazon MGM Studios ile yaptığı anlaşma sonrası iki önemli projede rol almaya hazırlanıyor.

Ünlü isim, "Highlander"ın yeniden çevriminde ve Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer alacağı "Road House 2"de boy gösterecek.

KURGAN'I CANLANDIRACAK

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği ve Henry Cavill'in başrolde olduğu Highlander filminde Bautista, serinin ikonik kötü karakteri Kurgan’ı canlandıracak.

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan filmin çekimlerinin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Öte yandan Dave Bautista'nın bir diğer porjesi de Jake Gyllenhaal’ın başrolünde yer alacağı, senaryosu Will Beall tarafından kaleme alınan "Road House" (Bar Fedaisi) filminin devam projesi olacak.

Kısa bir süre önce Guy Ritchie'nin çekildiği yerine Ilya Naishuller'ın geldiği filmde, ünlü yıldızın kime hayat vereceği henüz bilinmiyor.

