David Beckham'a şövalyelik ünvanı verilecek
Emekli futbolcu David Beckham'a, Kral Charles'ın doğum gününde şövalyelik ünvanı verilecek.
90'lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcu David Beckham resmen şövalye oluyor. 50 yaşındaki Beckham, 2017 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.
BBC'nin haberine göre, emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles'ın doğum gününde şövalyelik ünvanı verilecek.
Beckham artık "sir" olarak anılacak. Beckham'ın eşi Victoria ise "Lady Beckham" olacak.
Beckham futbol kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris St-Germain ve AC Milan takımlarında oynadı ve 2013'te emekli oldu.
Beckham'ın ilk kez 2011'de şövalyelik için aday gösterildiği bildirildi.
Beckham, Londra 2012 Olimpiyatları'nda önemli bir rol oynadı ve 2005'ten beri Unicef'in elçisi. Unicef, 2015'te David Beckham Unicef Fonu'nu başlattı.
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