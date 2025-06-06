David Beckham'a şövalyelik ünvanı verilecek

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcu David Beckham resmen şövalye oluyor. 50 yaşındaki Beckham, 2017 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.

BBC'nin haberine göre, emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles'ın doğum gününde şövalyelik ünvanı verilecek.

Beckham artık "sir" olarak anılacak. Beckham'ın eşi Victoria ise "Lady Beckham" olacak.