David Beckham sunucu oluyor! Programına dünyaca ünlü isimler konuk olacak

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcu David Beckham sunucu oluyor. 49 yaşındaki emekli futbolcu, Beckham and Friends adlı sohbet programını sosyal medya hesabında duyurdu. Beckham, programında Almanya'daki finalden önce Milan ile Barselona ve PSG ile Arsenal arasındaki yarı final maçlarını ünlü isimlerle tartışacak. Beckham'ın konukları arasında Tom Cruise, Gordon Ramsay ve Ryan Reynolds'ın olacağı söyleniyor.

David Beckham, Instagram hesabında programın set görüntülerini paylaştı. Beckham, 47 yaşındaki Thierry Henry ile röportaj yaptığı anları paylaştı.



Emekli futbolcu "Yeni Şampiyonlar Ligi programım Beckham and Friends Live için stüdyoma yeni geldim ve itiraf etmeliyim ki her şey çok güzel görünüyor. Çok heyecan verici!" ifadelerini kullandı.

David Beckham'ın 2023'te yayınlanan Netflix belgeseli "Beckham" büyük bir yankı uyandırdı. 5 Emmy Ödülü'ne aday gösterilen belgesel, ilk haftasında rekor kıran 3,8 milyon izleyiciye ulaştı.