David Bowie'nin 80 bin parçalık arşivi müzede sergilenecek

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin daha önce görülmemiş özel eşyaları, mektupları ve fotoğrafları müzede sergilenmeye başlanacak.

David Bowie'nin 80 bin parçalık arşivi müzede sergilenecek

2016 yılında yaşamını yitiren rock yıldızı David Bowie'nin 80 binden fazla özel eşyasının yer aldığı arşiv görücüye çıkıyor. Londra'daki Victoria and Albert Müzesi, şarkıcıya ait fotoğraf, kostüm, mektup ve enstrümanların sergileneceğini açıkladı.

David Bowie'nin 80 bin parçalık arşivi müzede sergilenecek - 1

Eserler, müzenin Stratford'taki yeni binası The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts'da 2025 yılında sergilenecek.

Bowie'nin kariyerine dair birçok eserin yer alacağı arşivde şarkıcının kişisel mektupları ve gün yüzüne çıkmamış projeleri de sergilenecek.

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