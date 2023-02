David Bowie'nin 80 bin parçalık arşivi müzede sergilenecek

Eserler, müzenin Stratford'taki yeni binası The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts'da 2025 yılında sergilenecek.



Bowie'nin kariyerine dair birçok eserin yer alacağı arşivde şarkıcının kişisel mektupları ve gün yüzüne çıkmamış projeleri de sergilenecek.