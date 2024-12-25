David Fincher imzalı Panik Odası yeniden çekiliyor

Usta yönetmen David Fincher'ın 2002 yapımı gerilim filmi Panik Odası, Brezilyalı yapım şirketi Floresta tarafından yeniden çekilecek.



Hazırlıkları devam eden filmde, başrolü Brezilyalı yıldız Isis Valverde üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Gabriela Amaral Almeida oturacak.

"BU ROL İÇİN SEÇİLMEK BİR ONUR"

Variety'ye konuşan 37 yaşındaki Valverde, "2024 benim için zorlu ama cömert bir yıl oldu. Olasılıklar, planlar ve nihayet çizim tahtasından çıkan projelerle doluydu" dedi ve ekledi:



"Bu yılı böylesine harika bir haberle bitirmek inanılmaz. Bu rolü oynamak için seçilmek bir onur, aynı şekilde gerçekten eşsiz bir yönetmen olan Gabriela Amaral ve harika bir ekiple seti paylaşmak da öyle. Renkli bir performans sunacağımı umuyorum."

Almeida'nın çekeceği uyarlama, yeni dul kalmış bir kadın ve kızının, evlerine bir hırsız çetesinin girmesiyle gizli bir panik odasına sığınmalarını konu alıyor.

Öte yandan başrolünde Oscarlı aktris Jodie Foster'ın yer aldığı, Fincher imzalı orijinal film; gerilimli atmosferiyle beğeni toplamıştı.