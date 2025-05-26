David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı
Doctor Who dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden David Tennant, yeni Fantastik Dörtlü filmiyle ilgili itirafıyla gündem oldu.
“Doctor Who” ve “Good Omens” gibi yapımlarla tanınan Usta oyuncu David Tennant, geçtiğimiz günlerde katıldığı MCM Comic Con etkinliğinde, yeni Fantastik Dörtlü filmiyle ilgili konuştu.
Filmde Pedro Pascal'ın canlandırdığı, en ikonik karakterlerden biri olan Reed Richards rolünde gözü olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Hangi süper kahramanı oynamak isterdiniz?” sorusuna yanıt verdi.
"PEDRO PASCAL OLMASI BENİ MUTLU EDER"
David Tennant, "Süper kahramanlar açısından konuşursak, gözüm biraz Reed Richards’ın üzerindeydi. Ama görünen o ki, bambaşka bir yöne gitmişler. Yine de eğer birine gitmesi gerekiyorsa, Pedro Pascal olması beni mutlu eder" dedi.
FANTASTİK DÖRTLÜ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Öte yandan Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmenliğini Matt Shakman'ın üstlendiği film, 25 Temmuz'da vizyona girecek.
Filmde Reed Richards / Mr. Fantastic rolünde Pedro Pascal, Sue Storm/The Invisible Woman rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Pedro Pascal
- Film