David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı

Doctor Who dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden David Tennant, yeni Fantastik Dörtlü filmiyle ilgili itirafıyla gündem oldu.

David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı

“Doctor Who” ve “Good Omens” gibi yapımlarla tanınan Usta oyuncu David Tennant, geçtiğimiz günlerde katıldığı MCM Comic Con etkinliğinde, yeni Fantastik Dörtlü filmiyle ilgili konuştu.

Filmde 'ın canlandırdığı, en ikonik karakterlerden biri olan Reed Richards rolünde gözü olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Hangi süper kahramanı oynamak isterdiniz?” sorusuna yanıt verdi.

David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı - 1

"PEDRO PASCAL OLMASI BENİ MUTLU EDER"

David Tennant, "Süper kahramanlar açısından konuşursak, gözüm biraz Reed Richards’ın üzerindeydi. Ama görünen o ki, bambaşka bir yöne gitmişler. Yine de eğer birine gitmesi gerekiyorsa, olması beni mutlu eder" dedi.

David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı - 2

FANTASTİK DÖRTLÜ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmenliğini Matt Shakman'ın üstlendiği film, 25 Temmuz'da vizyona girecek.

Filmde Reed Richards / Mr. Fantastic rolünde , Sue Storm/The Invisible Woman rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...