David Tennant'tan Fantastik Dörtlü itirafı

Filmde Pedro Pascal 'ın canlandırdığı, en ikonik karakterlerden biri olan Reed Richards rolünde gözü olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Hangi süper kahramanı oynamak isterdiniz?” sorusuna yanıt verdi.

“Doctor Who” ve “Good Omens” gibi yapımlarla tanınan Usta oyuncu David Tennant, geçtiğimiz günlerde katıldığı MCM Comic Con etkinliğinde, yeni Fantastik Dörtlü filmiyle ilgili konuştu.

"PEDRO PASCAL OLMASI BENİ MUTLU EDER"

David Tennant, "Süper kahramanlar açısından konuşursak, gözüm biraz Reed Richards’ın üzerindeydi. Ama görünen o ki, bambaşka bir yöne gitmişler. Yine de eğer birine gitmesi gerekiyorsa, Pedro Pascal olması beni mutlu eder" dedi.