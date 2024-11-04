Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek kansere yakalandı
Bir döneme damgasını vuran meşhur gençlik dizisi Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek, kansere yakalandığını duyurdu.
1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan Dawson's Creek dizisinde Dawson karakterine hayat veren James Van Der Beek, kalın bağırsak kanserine yakalandığını açıkladı.
47 yaşındaki oyuncu, People'a özel olarak yaptığı açıklamada "Kolorektal kansere yakalandım. Bu teşhisle özel olarak mücadele ediyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum" dedi.
James Van Der Beek, sözlerine "İyimser olmak için sebep var ve kendimi iyi hissediyorum" diye devam etti.
6 ÇOCUK BABASI
"Kazanma Hırsı", "Kurşun Yağmuru", "Kural Ötesi", "Formosa İhaneti", "Başka Türlü Bir Aşk" gibi filmlerde de rol alan ünlü oyuncunun Kimberly Van Der Beek ile mutlu bir evliliği ve 6 çocuğu bulunuyor.
"HAZIR OLDUĞUMDA SİZE DAHA FAZLASINI ANLATACAĞIM"
James Van Der Beek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; haberi kendisinden değil de medya aracılığıyla duyan ailesi ve arkadaşlarından özür diledi.
Ünlü oyuncu, "Bu tür şeyleri nasıl duyuracağıma dair bir planım yok ama yakın zamanda People dergisiyle bu konu hakkında uzun uzun konuşmayı planlıyordum... Farkındalık yaratmak ve hikayemi kendi şartlarımla anlatmak için. Ancak bu sabah erken saatlerde bir magazin gazetesinin haberi yayımlayacağını öğrendiğimde bu plan değişmek zorunda kaldı. Şu ana kadar bu konuyla özel olarak ilgileniyor, tedavi görüyor ve genel sağlığıma her zamankinden daha fazla odaklanıyordum. İyi durumdayım ve kendimi güçlü hissediyorum. Bu epey zorlu bir başlangıç oldu ve hazır olduğumda size daha fazlasını anlatacağım" ifadelerini kullandı.
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