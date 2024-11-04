Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek kansere yakalandı

1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan Dawson's Creek dizisinde Dawson karakterine hayat veren James Van Der Beek, kalın bağırsak kanserine yakalandığını açıkladı.

47 yaşındaki oyuncu, People'a özel olarak yaptığı açıklamada "Kolorektal kansere yakalandım. Bu teşhisle özel olarak mücadele ediyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum" dedi.

James Van Der Beek, sözlerine "İyimser olmak için sebep var ve kendimi iyi hissediyorum" diye devam etti.