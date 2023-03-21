Dayanışma İçin Müzik gecesi: Radyo Eksen'in konuğu maNga

Depremden etkilenenler yararına düzenlenen Dayanışma İçin Müzik geceleri düzenleniyor. 1 Nisan’daki buluşmada Radyo Eksen'in konukları, maNga ve Jarrod Cagwin olacak.

maNga’nın geceye özel kısa bir akustik performans sergileyeceği dayanışma buluşmasında, Radyo Eksen DJ’leri de set başında olacak.

Gecenin tüm bilet gelirleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın öncüsü olduğu, deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek üzere kullanılacak ‘Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak.