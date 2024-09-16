Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filminin çekimleri başladı

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı devam filminin çekimleri, İstanbul ve Kocaeli'de 5 haftada tamamlanacak.



Filmde Ufuk Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol eşlik ediyor.