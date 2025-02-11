Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 gişenin zirvesinde (7-9 Şubat 2025 Türkiye gişesi)

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu ve oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimlerin yer aldığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" vizyonda ilk haftasında 82 bin 568 kişi tarafından izlendi. Bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan film, dayı karakterine odaklanarak aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

İşte 7-9 Şubat 2025 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...



1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 82.568



2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 45.234



3. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 42.043



4. Kirpi Sonic 3 - 31.799



5. Kardeş Takımı 2 - 23.212



6. ŞamPİYONlar - 22.184



7. Köpek Adam - 15.398



8. Karabasan - 14.743



9. Konsey - 13.126



10. Karantina - 10.709

