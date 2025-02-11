Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 gişenin zirvesinde (7-9 Şubat 2025 Türkiye gişesi)

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden birçok film izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filmi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 gişenin zirvesinde (7-9 Şubat 2025 Türkiye gişesi)

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu ve oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimlerin yer aldığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" vizyonda ilk haftasında 82 bin 568 kişi tarafından izlendi. Bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan , dayı karakterine odaklanarak aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

İşte 7-9 Şubat 2025 hafta sonu Türkiye rakamları...


1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 82.568

2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 45.234

3. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 42.043

4. Kirpi Sonic 3 - 31.799

5. Kardeş Takımı 2 - 23.212

6. ŞamPİYONlar - 22.184

7. Köpek Adam - 15.398

8. Karabasan - 14.743

9. Konsey - 13.126

10. Karantina - 10.709

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