DC evrenin yeni kahramanı Milly Alcock olacak: Supergirl bulundu

HBO'nun “House of the Dragon” dizisinin ilk sezonunda genç Rhaenyra Targaryen'i canlandıran Milly Alcock, James Gunn ve Peter Safran'ın öncülük ettiği yeni DC Evreninde Supergirl karakterini canlandıracak. Film, Tom King ve Bilquis Evely'nin aynı adlı DC çizgi romanından uyarlanan, Supergirl: Woman of Tomorrow ismi ile vizyona girecek.



Henüz yönetmeni belirlenmeyen projenin senaristliğini “The Vampire Diaries” dizisinde Penny Ares rolünü canlandıran Ana Nogueira üstlenecek. "Locke & Key", "CODA" oyuncusu Emilia Jones ve "The Winchesters" yıldızı Meg Donnelly'nin aday olduğu Supergirl rolünü Milly Alcock'un üsteleneceğini James Gunn doğruladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gunn, Alcock'un süper kahraman olarak ilk çıkışını ne zaman yapacağını belirtmedi.