Deadpool karakterinin yer aldığı ilk kapak baskısı rekor fiyata satılıyor

Deadpool karakterinin ilk kez ortaya çıktığı New Mutants çizgi romanının 98. sayısı rekor fiyata satılıyor.

Deadpool karakterinin yer aldığı ilk kapak baskısı rekor fiyata satılıyor

Deadpool ve Wolverine filmi rekor kırmaya devam ederken Deadpool karakterinin ilk kez ortaya çıktığı kapak baskısı satışa çıkıyor. Süper kahramanın ilk çizgi roman görünümünü tasvir eden kapak resmi 7,5 milyon dolara alıcı bulabilir.

Yazar ve sanatçı Rob Liefeld tarafından 1991'de tasarlanan bu kapak baskısının, satış işlemini yürüten müzayede evi Heritage Auctions'a göre, istenen fiyata alıcı bulunursa, şimdiye kadar satılmış en değerli çizgi roman kapağı olacak.

Deadpool karakterinin yer aldığı ilk kapak baskısı rekor fiyata satılıyor - 1

Yakın zamanda vizyona giren "Deadpool & Wolverine" filmi gişede beklentileri aştı. Film, ABD'dedeki ilk hafta sonunda  211 milyon dolar hasılat elde ederek 2024'ün en büyük açılışını yapan film oldu.

Deadpool ve Wolverine en çok izlenen yapım oldu (2-4 Ağustos Türkiye gişesi)

Deadpool ve Wolverine en çok izlenen yapım oldu (2-4 Ağustos Türkiye gişesi)

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