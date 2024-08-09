Deadpool karakterinin yer aldığı ilk kapak baskısı rekor fiyata satılıyor

Deadpool ve Wolverine filmi rekor kırmaya devam ederken Deadpool karakterinin ilk kez ortaya çıktığı kapak baskısı satışa çıkıyor. Süper kahramanın ilk çizgi roman görünümünü tasvir eden kapak resmi 7,5 milyon dolara alıcı bulabilir.



Yazar ve sanatçı Rob Liefeld tarafından 1991'de tasarlanan bu kapak baskısının, satış işlemini yürüten müzayede evi Heritage Auctions'a göre, istenen fiyata alıcı bulunursa, şimdiye kadar satılmış en değerli çizgi roman kapağı olacak.

