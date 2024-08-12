Deadpool ve Wolverine 1 milyar dolar barajını aştı!

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Film 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı.
Marvel imzalı yapım, ABD'de toplam 494,3 milyon dolar hasılat etti. Film dünya çapında ise 1 milyar dolar hasılatı aştı.
Film, 2024 yılında bu hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.
"JOKER"İN REKORUNU KIRABİLİR
Deadpool ve Wolverine, Joker (2019) filminin de rekorunu kırabilir. Joker, 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.
Deadpool ve Wolverine'in bu hasılatı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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