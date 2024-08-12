Deadpool ve Wolverine 1 milyar dolar barajını aştı!

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Film 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı.

Marvel imzalı yapım, ABD'de toplam 494,3 milyon dolar hasılat etti. Film dünya çapında ise 1 milyar dolar hasılatı aştı.

Film, 2024 yılında bu hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.