Deadpool ve Wolverine filmi, Oscar yarışında yer alacak mı?

Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine, vizyona girdiği günden beri gündem olmayı başardı. Film, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.

Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı.

Gişe başarısıyla adından söz ettiren filmin Oscar yarışında yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

