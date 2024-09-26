Deadpool ve Wolverine filmi, Oscar yarışında yer alacak mı?
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filminin Oscar Ödülleri'nde aday olabilmesi için çalışmalar başladı.
Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine, vizyona girdiği günden beri gündem olmayı başardı. Film, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.
Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı.
Gişe başarısıyla adından söz ettiren filmin Oscar yarışında yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.
Variety'nin haberine göre, filmin Oscar Ödülleri'nde tasarım, ses ve görsel efektler gibi teknik kategorilerde adaylık hedefleyeceği düşünülüyor.
Shawn Levy'nin milyar dolarlık filmi, aynı zamanda komedi kategorilerinde Altın Küre'ye sunulacak. Reynolds'ın komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu, Jackman'ın ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmesi için başvuru yapılacak.
Filmin Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Gişe Başarısı dalındaki adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz yıl, bu ödülün sahibi Greta Gerwig imzalı "Barbie" filmi olmuştu.
DEADPOOL VE WOLVERINE HAKKINDA
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. Marvel imzalı Deadpool Wolverine adlı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.
Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Hugh Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan "Wolverine" macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.
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