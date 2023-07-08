"Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması"nın tıpkıbasımı yayınlandı

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde edebiyat, sanat ve kültür dünyasından araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla "Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması" eserinin ve tıpkıbasımının tanıtım toplantısı yapıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında Dede Korkut'un nağme ve öğütlerinin ilk günkü tazeliğiyle insanlığı kuşattığını söyledi.



Korkut Ata'nın Türk milletinin hazine sandığı olduğunu dile getiren Aktaş, "İçinde bitmez cevherler vardır. Çünkü Korkut Ata bizim ulu çınarımızdır gölgesinde huzur buluruz, heybetli dağımızdır etrafında emin oluruz, bilgindir, bilgedir, ozandır, bize hala yol gösterir. Dede Korkut hikayeleri, Türk milletinin töresini, inancını, ahlakını ve kahramanlıklarını anlatan dünya kültür mirası için de değeri yüksek bir eserdir" dedi.



Aktaş, Fuat Köprülü'nün Dede Korkut destanları için "Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, Dede Korkut ağır basar" ifadelerini kullandı.

"HANGİ YAZMANIN HANGİ KÜTÜPHANEDEN ÇIKACAĞINI BİLEMEYİZ"

Oğuz Türkleri'nin destansı hayatını anlatan Dede Korkut hikayelerinin Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshalarının bilindiğini ancak 2022'de bu bilginin değiştiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:



"Kadim tarihe ve köklü kültüre sahip Bursa'mız, hala nice hazinelere gebe bir şehir. Hangi yazmanın hangi kütüphaneden, hangi cönkün hangi sandıktan, hangi divanın hangi köyden çıkacağını bilemeyiz. Her yeni eserin keşif haberi Türk edebiyatı, dili, kültürü, tarihi ve ilim alemi için bir muştu demektir."



Dede Korkut hikayelerinin yeni bir nüshasının müzede sergilendiğini anımsatan Aktaş, köyden köye dolaşan eserin son olarak müzeye intikal etme öyküsünü de anlattı.