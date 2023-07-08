"Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması"nın tıpkıbasımı yayınlandı

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde edebiyat, sanat ve kültür dünyasından araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla "Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması" eserinin ve tıpkıbasımının tanıtım toplantısı yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında Dede Korkut'un nağme ve öğütlerinin ilk günkü tazeliğiyle insanlığı kuşattığını söyledi.
Korkut Ata'nın Türk milletinin hazine sandığı olduğunu dile getiren Aktaş, "İçinde bitmez cevherler vardır. Çünkü Korkut Ata bizim ulu çınarımızdır gölgesinde huzur buluruz, heybetli dağımızdır etrafında emin oluruz, bilgindir, bilgedir, ozandır, bize hala yol gösterir. Dede Korkut hikayeleri, Türk milletinin töresini, inancını, ahlakını ve kahramanlıklarını anlatan dünya kültür mirası için de değeri yüksek bir eserdir" dedi.
Aktaş, Fuat Köprülü'nün Dede Korkut destanları için "Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, Dede Korkut ağır basar" ifadelerini kullandı.
"HANGİ YAZMANIN HANGİ KÜTÜPHANEDEN ÇIKACAĞINI BİLEMEYİZ"
Oğuz Türkleri'nin destansı hayatını anlatan Dede Korkut hikayelerinin Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshalarının bilindiğini ancak 2022'de bu bilginin değiştiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Kadim tarihe ve köklü kültüre sahip Bursa'mız, hala nice hazinelere gebe bir şehir. Hangi yazmanın hangi kütüphaneden, hangi cönkün hangi sandıktan, hangi divanın hangi köyden çıkacağını bilemeyiz. Her yeni eserin keşif haberi Türk edebiyatı, dili, kültürü, tarihi ve ilim alemi için bir muştu demektir."
Dede Korkut hikayelerinin yeni bir nüshasının müzede sergilendiğini anımsatan Aktaş, köyden köye dolaşan eserin son olarak müzeye intikal etme öyküsünü de anlattı.
Mevcut nüshalarla Bursa Yazması'nın benzerlikleri ve farklarına ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ferruh Ağca, "Yazmanın harekeli olması bugüne kadar Dresden nüshasında yanlış okunan, yanlış değerlendirilen ya da okunamayan bazı yerlerin, kelimelerin, sözcüklerin ve ibarelerin açık bir şekilde ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu nedenle Bursa Yazması oldukça kıymetli" diye konuştu.
DEDE KORKUT KİTABI BURSA YAZMASI'NIN ÖNEMİ
Bursa'daki Kapalı Çarşı'da antikacılık yapan İbrahim Koca'ya 7-8 yıl önce Fadıllı köyünden gelen el yazması eserler, 2018'de sergilenmek üzere Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'ne bağışlandı.
Müzeyi gezerken eseri gören koleksiyoner Mehmet Yayla'nın Prof. Dr. Ersen Ersoy'u haberdar etmesi sonrasında ortaya çıkarılan nüsha, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi ve dijitale aktarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 1610-1640 yıllarına tarihlenen el yazması, ayrıca tıpkıbasım olarak yayımlanarak araştırmacıların istifadesine sunuldu.
Dijital olarak da erişilebilen tıpkıbasımda Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya'nın yazısı ile Yasin Urhan'ın Dede Korkut Hikayelerini
anlatan minyatür görsellerine de yer verildi.
Türk milletinin yaşamı, alışkanlıkları ve zevkleri hakkında çok önemli bilgiler sunan Dede Korkut Hikayeleri, Türk edebiyatında destan geleneğinden halk hikayesi geleneğine geçiş eseri olarak değerlendiriliyor.
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde değişik versiyonlarına rastlanan hikayelerin 15. yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirildiği tahmin ediliyor.
Önceki bilinen nüshaları "Vatikan yazması", "Dresden yazması", "Ankara yazması" olan eserin "Bursa yazması" ise Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde sergileniyor.
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