Deep Purple yeniden Türkiye'ye geliyor

Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey’den oluşan Deep Purple, unutulmaz hitlerini dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca müzikseverle paylaşmaya devam ediyor.



Deep Purple ‘The Whoosh! Tour’ kapsamında, 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park’ta sahne alacak. Konserin indirimli dönem biletleri tükendi. Fiyatları 770 TL ile 2.200 TL arasında değişen yeni dönem biletleri ise satışta.



Grup 2008 Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Efsane Ödülü'ne layık görülmüştü.