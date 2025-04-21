Delroy Lindo'dan Blade açıklaması: Her şey raydan çıktı

Mahershala Ali'nin vampir avcısı unvanını üstleneceği ve 2019'da duyurulan Blade filmi, pandemi ve Hollywood'daki çifte grev nedeniyle defalarca ertelenmişti. Son olarak Marvel'ın 2025 vizyon takviminden çıkardığı yapımla ilgili açıklama Malcolm X ve Tut Şu Bücürü gibi yapımlarla tanınan Delroy Lindo'dan geldi.

"KAVRAMSAL OLARAK ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"

Entertainment Weekly'ye konuşan 72 yaşındaki Lindo, çizgi romanlardan uyarlanan Blade ile ilgili "Marvel bana geldiğinde, görüşlerime gerçekten önem verdiklerini hissettirdi" dedi ve ekledi:

"Prodüktörlerle, yazarla ve o dönemdeki yönetmenle yaptığım çeşitli görüşmeler oldukça kapsamlıydı. Kavramsal olarak çok heyecan vericiydi, aynı zamanda şekillenmekte olan karakter açısından da öyleydi. Ama sonra her ne sebepleyse, her şey raydan çıktı."